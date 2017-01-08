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    Новый президент «Анжи»: «Лично мне махачкалинский клуб не нужен»

    Новый президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что ему лично не нужен махачкалинский клуб. Напомним, на данном посту функционер сменил Сулеймана Керимова, который руководил командой с 2011 года.

    – Зачем проект «Анжи» понадобился вам лично?

    – Лично мне это не нужно.

    – Но вы ведь взялись. Получается, либо меценатство, либо попросило руководство республики.

    – Так можно про что угодно спросить. Нужно ли лично космонавту летать в космос?

    – Вы беретесь за дело с желанием, или это больше общественная нагрузка?

    – Желаемая нагрузка. Я что-то понимаю в футболе, знаю, как делать команду. При том, что знать в футболе вообще все не дано никому. Так что для меня «Анжи» – нагрузка, тяжелая, но приятная ноша. И своя. Был бы этот клуб из Владивостока или Москвы, конечно, не взялся бы.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.01.2017 00:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +27

      nasimi 8 января 2017, 14:13

      Если не нужен какого черта взялся? Ну конечно все за баблом бегают, а на спорт наплевать. Одни шавки везде и весь спорт портят. Начиная с правительства и кончая букмейкерами. Керимову не дали тратить бабло на команду, а теперь поставили того, кому насрать. Просто сногсшибательно. Испортили клуб. Больше нечего добавить.

      0
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      Рейтинг: +12325

      Вомбат 8 января 2017, 13:45

      Тонкий намек на толстое обстоятельство. Лично ему это не надо, но очень надо Дагестану, и потому он готов нести эту ношу. Недалекий ты человек. Да, если бы космонавты не рвались в космос, а летели туда только потому что это нужно стране, СССР никогда не добился бы успехов в этой области. И ты не ничего добьешься с Анжи при таком настрое, разве что закрепитесь в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +10

      Hellcat 8 января 2017, 09:15

      а кто бы тебе дал клуб из Владивостока или Москвы???

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 8 января 2017, 08:49

      Зато честно! По мне так лучше, чем если бы "с детства мечтал".

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 января 2017, 08:46

      Бред какой-то... Что он несёт???

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 8 января 2017, 08:29

      Каково слышать всю эту хреновину болелам Анжи?!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 января 2017, 08:28

      Бред какой то.. Хорошее начало работы..

      -1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 8 января 2017, 06:38

      И что это было?)

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 января 2017, 02:28

      С таким настроением брать клуб, ну и чего стоит ожидать?

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 8 января 2017, 01:36

      Стендап комик какой-то. Про космос реально смешно.

      3
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