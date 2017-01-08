Новый президент «Анжи»: «Лично мне махачкалинский клуб не нужен»

Если не нужен какого черта взялся? Ну конечно все за баблом бегают, а на спорт наплевать. Одни шавки везде и весь спорт портят. Начиная с правительства и кончая букмейкерами. Керимову не дали тратить бабло на команду, а теперь поставили того, кому насрать. Просто сногсшибательно. Испортили клуб. Больше нечего добавить.
Новый президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что ему лично не нужен махачкалинский клуб. Напомним, на данном посту функционер сменил Сулеймана Керимова, который руководил командой с 2011 года.
– Зачем проект «Анжи» понадобился вам лично?
– Лично мне это не нужно.
– Но вы ведь взялись. Получается, либо меценатство, либо попросило руководство республики.
– Так можно про что угодно спросить. Нужно ли лично космонавту летать в космос?
– Вы беретесь за дело с желанием, или это больше общественная нагрузка?
– Желаемая нагрузка. Я что-то понимаю в футболе, знаю, как делать команду. При том, что знать в футболе вообще все не дано никому. Так что для меня «Анжи» – нагрузка, тяжелая, но приятная ноша. И своя. Был бы этот клуб из Владивостока или Москвы, конечно, не взялся бы.