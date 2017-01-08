Новый президент «Анжи»: «Лично мне махачкалинский клуб не нужен»

Новый президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что ему лично не нужен махачкалинский клуб. Напомним, на данном посту функционер сменил Сулеймана Керимова, который руководил командой с 2011 года.

– Зачем проект «Анжи» понадобился вам лично?

– Лично мне это не нужно.

– Но вы ведь взялись. Получается, либо меценатство, либо попросило руководство республики.

– Так можно про что угодно спросить. Нужно ли лично космонавту летать в космос?

– Вы беретесь за дело с желанием, или это больше общественная нагрузка?

– Желаемая нагрузка. Я что-то понимаю в футболе, знаю, как делать команду. При том, что знать в футболе вообще все не дано никому. Так что для меня «Анжи» – нагрузка, тяжелая, но приятная ноша. И своя. Был бы этот клуб из Владивостока или Москвы, конечно, не взялся бы.