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    Новый президент «Анжи»: «Керимов вложил в команду 1,4 миллиарда – результата ноль. Его просто нагло обманывали в клубе»

    Новый президент «Анжи» Осман Кадиев выразил мнение, что прежнего владельца махачкалинцев Сулеймана Керимова обманывали, так как огромная сумма вложенных им денег не дала результатов. Отметим, что Керимов управлял командой с 2011 года. В сезоне-2012/13 «Анжи» завоевал бронзовые медали РФПЛ и дошел до финала Кубка России.

    «За славой и почетом в российском футболе не гонятся. Разве что футболисты. Кому-то ведь надо было взяться за «Анжи»? Сулейман Керимов за шесть лет вложил огромные личные средства – миллиард и 400 миллионов. И ноль результата по большому счету. Потому что все это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе. В конце концов он разочаровался, возникла элементарная апатия. Но нельзя же совсем закрыть клуб и футбол в республике?» – сказал Кадиев.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.01.2017 23:01
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 8 января 2017, 11:08

      сколько газпром вложил ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 января 2017, 02:29

      Для некоторых товарищей деньги, как туалетная бумага. Спустить в унитаз ничего не стоит )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 января 2017, 00:54

      Разворовали футбольные деньги и вложили их в бандитов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 января 2017, 00:46

      Керимов просто не понимал как добиться того чего он хочет. Понимал ли он что ему надо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 7 января 2017, 23:45

      Фамилии, адреса, явки ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 января 2017, 23:22

      Не умеешь не делай.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 7 января 2017, 23:11

      Если вкладываешь такие деньги-изволь контролировать,на что

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 7 января 2017, 23:07

      Многовато, даже слишком!!!

      1
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