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  • Новый президент «Анжи»: «Керимов вложил в команду 1,4 миллиарда – результата ноль. Его просто нагло обманывали в клубе»

Новый президент «Анжи»: «Керимов вложил в команду 1,4 миллиарда – результата ноль. Его просто нагло обманывали в клубе»

7 января 2017, 23:01
8

Новый президент «Анжи» Осман Кадиев выразил мнение, что прежнего владельца махачкалинцев Сулеймана Керимова обманывали, так как огромная сумма вложенных им денег не дала результатов. Отметим, что Керимов управлял командой с 2011 года. В сезоне-2012/13 «Анжи» завоевал бронзовые медали РФПЛ и дошел до финала Кубка России.

«За славой и почетом в российском футболе не гонятся. Разве что футболисты. Кому-то ведь надо было взяться за «Анжи»? Сулейман Керимов за шесть лет вложил огромные личные средства – миллиард и 400 миллионов. И ноль результата по большому счету. Потому что все это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе. В конце концов он разочаровался, возникла элементарная апатия. Но нельзя же совсем закрыть клуб и футбол в республике?» – сказал Кадиев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (8)
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Parham
1483819667
Многовато, даже слишком!!!
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Evklid
1483819900
Если вкладываешь такие деньги-изволь контролировать,на что
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Dellleone
1483820579
Не умеешь не делай.
Ответить
Tostao
1483821931
Фамилии, адреса, явки ...
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Бриг
1483825586
Керимов просто не понимал как добиться того чего он хочет. Понимал ли он что ему надо?
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Par Mezan
1483826041
Разворовали футбольные деньги и вложили их в бандитов...
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APchelov
1483831797
Для некоторых товарищей деньги, как туалетная бумага. Спустить в унитаз ничего не стоит )
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nik55
1483862919
сколько газпром вложил ?
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