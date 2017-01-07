Новый президент «Анжи»: «Керимов вложил в команду 1,4 миллиарда – результата ноль. Его просто нагло обманывали в клубе»

Новый президент «Анжи» Осман Кадиев выразил мнение, что прежнего владельца махачкалинцев Сулеймана Керимова обманывали, так как огромная сумма вложенных им денег не дала результатов. Отметим, что Керимов управлял командой с 2011 года. В сезоне-2012/13 «Анжи» завоевал бронзовые медали РФПЛ и дошел до финала Кубка России.

«За славой и почетом в российском футболе не гонятся. Разве что футболисты. Кому-то ведь надо было взяться за «Анжи»? Сулейман Керимов за шесть лет вложил огромные личные средства – миллиард и 400 миллионов. И ноль результата по большому счету. Потому что все это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе. В конце концов он разочаровался, возникла элементарная апатия. Но нельзя же совсем закрыть клуб и футбол в республике?» – сказал Кадиев.