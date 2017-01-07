Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Почему-то по всем показателям Россия не должна быть лучшей в мире, а в футболе – должна»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением об уровне сборной России. По словам 45-летнего специалиста, в стране нет нужных условий, чтобы отечественный футбол вышел на лидирующие позиции в мире.

    «В Исландии на 300 тысяч всего населения острова построено 1,5 тысячи полноразмерных футбольных манежей! У любого мальчишки он есть в шаговой доступности. В Воронежской области живут 2,5 миллиона человек, у которых вообще нет возможности тренироваться в манеже. А у 300 тысяч исландцев она есть! Вот что надо считать, а мы говорим о наших «зажравшихся» футболистах.

    Давайте возьмем автопром. В России производятся лучшие в мире машины? Понятно, что нет. А почему тогда у нас кричат о том, что у нас «нет футбола»? У нас ведь нет и автопрома, но об этом никто не кричит на всех углах. Почему-то по всем другим показателям мы не должны быть лучшими в мире, а в футболе должны быть лучшими. Но мы ведь не Бразилия!» – приводит слова Слуцкого «РИА Воронеж».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2017 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 8 января 2017, 11:20

      Поетому в стране бардак, каждый валит на друг друга))), бля русакам только водку в руки, в етом они лутшие в мире)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 8 января 2017, 10:32

      Бывают ситуации в жизни, когда аналитические выкладки только вредят делу.
      Представив, условно, утрировано, как угодно, такую ситуацию, что в океане потонет пароход и в итоге, среди прочих спасательных шлюпок образуется шлюпка с игроками ЦСКА и Слуцким-старшим в шлюпке и например Ростов с Бердыевым в другой шлюпке....
      В итоге Леонид Викторович скажет:- Всё равно до берега не дойдём, давайте, чтоб не мучаться, прорубим дно и потонем на хуй, без мучений.... а Бердыев скажет :- Вёсла на воду и ВПЕРЁД, МУЖИКИ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 7 января 2017, 23:14

      На много лучше относился к Слуцкому, но последние его высказывания... А аналогия хорошая: был бы наш автопром дешевле - были бы покупатели, были бы наши игроки - адекватны в цене....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 января 2017, 22:54

      Ну хоть в чем то то должна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 7 января 2017, 22:46

      Все правильно сказал! Мужик! у нас на всем делают деньги... два месяца назад мой друг отвозил племянника на просмотр в школу локо, парень всем понравился, выглядел на голову выше всех и казалось все будет ок, но тут попросили миллион рублей для места в школе локо!!! Парню 15 лет! Два года платили частным тренерам по фигурному катанию, что бы дочка прошла отбор в олимпийский резерв. Отбор прошла, но тут начались вымогательства со стороны тренеров и как оказалось это было у всех родителей всех видов спорта. Деньги губят наш спорт, а точнее незаинтересованность тренеров воспитывать чемпионов, а получать сиюминутную прибыль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 7 января 2017, 22:28

      Не трож Россию ,ссука !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 7 января 2017, 22:01

      а у нас кричат о том, что наш футбол лучше всех в мире? походу, бегемот не в те ворота ломиться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 7 января 2017, 21:59

      Странно!!! Учит английский, а буровит на русском

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 7 января 2017, 21:52

      в СССР бы за такие слова его б к стенке поставили

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > spartak_88 7 января 2017, 22:02

      В СССР футбол был лучше

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 января 2017, 21:37

      Лёня опять сопли жует...))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11