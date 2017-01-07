Слуцкий: «Почему-то по всем показателям Россия не должна быть лучшей в мире, а в футболе – должна»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением об уровне сборной России. По словам 45-летнего специалиста, в стране нет нужных условий, чтобы отечественный футбол вышел на лидирующие позиции в мире.

«В Исландии на 300 тысяч всего населения острова построено 1,5 тысячи полноразмерных футбольных манежей! У любого мальчишки он есть в шаговой доступности. В Воронежской области живут 2,5 миллиона человек, у которых вообще нет возможности тренироваться в манеже. А у 300 тысяч исландцев она есть! Вот что надо считать, а мы говорим о наших «зажравшихся» футболистах.

Давайте возьмем автопром. В России производятся лучшие в мире машины? Понятно, что нет. А почему тогда у нас кричат о том, что у нас «нет футбола»? У нас ведь нет и автопрома, но об этом никто не кричит на всех углах. Почему-то по всем другим показателям мы не должны быть лучшими в мире, а в футболе должны быть лучшими. Но мы ведь не Бразилия!» – приводит слова Слуцкого «РИА Воронеж».