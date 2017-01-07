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  • Слуцкий: «Почему-то по всем показателям Россия не должна быть лучшей в мире, а в футболе – должна»

Слуцкий: «Почему-то по всем показателям Россия не должна быть лучшей в мире, а в футболе – должна»

7 января 2017, 19:26
46

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением об уровне сборной России. По словам 45-летнего специалиста, в стране нет нужных условий, чтобы отечественный футбол вышел на лидирующие позиции в мире.

«В Исландии на 300 тысяч всего населения острова построено 1,5 тысячи полноразмерных футбольных манежей! У любого мальчишки он есть в шаговой доступности. В Воронежской области живут 2,5 миллиона человек, у которых вообще нет возможности тренироваться в манеже. А у 300 тысяч исландцев она есть! Вот что надо считать, а мы говорим о наших «зажравшихся» футболистах.

Давайте возьмем автопром. В России производятся лучшие в мире машины? Понятно, что нет. А почему тогда у нас кричат о том, что у нас «нет футбола»? У нас ведь нет и автопрома, но об этом никто не кричит на всех углах. Почему-то по всем другим показателям мы не должны быть лучшими в мире, а в футболе должны быть лучшими. Но мы ведь не Бразилия!» – приводит слова Слуцкого «РИА Воронеж».

Источник: Бомбардир.ру
Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (46)
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la verdad
1483806564
А что ж ты молчал, когда ставилась задача быть чемпионами мира в 2018 ??? Мог бы высказать своё мнение...
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Анжер
1483806940
Заткнись уже гинерская шавка......провалил европу......играй в квн теперь.
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zico2205
1483807923
Слуцкий теряет свое лицо....Что же он не пишет ,то ,что его футболеры при средней зарплате в стране в 15-20 тыс. рублей получают млн евро в год ??? Не хватает ему условий??? А разве после войны хватало??? Был один- единственный латаный-перелатанный мяч на пустыре ,заменявшим футбольное поле, однако наша сборная становилась и Чемпионом Европы и Олимпиады...И не на автопром надо равняться, а на наш славный народ, армию, культуру и русский характер...А с последним у наших игрочишек вообще никак...Вот тут и пусть на Исландию обратит внимание- настоящие мужики проявили характер своих предков-викингов...А не ноет по этому поводу и не ищет себе оправданий...Тряпка- а не тренер...
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Поль
1483808805
Слуцкий адекватный, образованный и очень умный тренер. Он также объективный. И все его слова - это смелость. Он смело говорит то, что является обьективным на данный момент. Наш футбол никакущий. У нас хорош хоккей. А футбол у нас гавно. И дело не в футболистах. Дело даже не в чиновниках, а в нас самих. в том, что мы нихера сами не добиваемся и во всём кого-то виним. в том, что нихера не можем себе признаться в слабости и неспособности найти в себе силы на подвиг длиною в жизнь и исправить свою инфантильность. Хорош уже пиз-ть на слуцкого. всё он говорит правильно. Я болела спартака, а не цска. предвзятости у меня никакой нет. но объективно нужно смотреть на вещи. нужно радоваться адекватным высказываниям - они просвещают нас и открывают глаза на проблемы.
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richi
1483810928
Не обязательно быть лучшим, тупой гамбургероед. Надо ПОБЕЖДАТЬ!
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спанчес
1483812043
дурачка врубил
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Evklid
1483812402
Дело говорит
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+50/-50
1483813464
Лёня, не лезь в страну. За неё отвечает Правительство. Твоё дело футбол. А если хочешь сравнить возможности, так сравни выезд Динамо осенью 45-го. Их возможности и свои. У динамовцев даже приличных бутц не было. И обыгрывали лучшие клубы Великобритании. Так что, нечего пенять на зеркало, коли рожа кривая. Бери пример с "доктора Лизы". Она не жаловалась на весь наш Минздрав. Она делала свою работу. Делала хорошо, такой её и запомнят. А тебя запомнят, как ты опозорил страну во Франции. Короче, иди бухать. Сегодня можно, праздник.
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a-rakhmatov
1483814237
Лёня опять сопли жует...))
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Mi6
1483815545
Странно!!! Учит английский, а буровит на русском
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