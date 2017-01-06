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    Венгер даст отдохнуть Санчесу в январе

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер принял решение дать отдохнуть нападающему своей команды Алексису Санчесу в матче третьего раунда Кубка Англии с «Престон Норт Энд», который состоится 7 января.

    «Алексис всегда готов играть и удивляется, если я не выпускаю его на поле. С другой стороны, меня критикуют, что я слишком много его использую. Но я решил, что бы ни произошло, в январе он получит небольшую передышку. Нельзя забывать, что на матчи сборных он летает в Чили.

    Любому человеку нужен отдых. Алексис устал физически и морально. И мы все это видим», – сказал Венгер.

    В текущем сезоне Санчес сыграл 20 матчей в составе «Арсенала» в английской Премьер-лиге, забив в них 13 голов.

    Источник: Goal.com

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    06.01.2017 07:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 6 января 2017, 09:45

      Раз нет других новостей... , на безрыбье и рак рыба.

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 6 января 2017, 09:43

      Ну так речь идет только о завтрашнем матче с Престоном. Я тут не прочитал, что его решили вывести из игры на весь январь (?)

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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London > LMI 6 января 2017, 12:40

      "дать отдохнуть нападающему своей команды Алексису Санчесу в матче третьего раунда Кубка Англии с «Престон Норт Энд», который состоится 7 января"

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      Рейтинг: +421

      LMI > Arsenal94London 6 января 2017, 16:51

      Я хоть и НЕ русский, но читать умею - "Венгер даст отдохнуть Санчесу в январе" (значит заголовок не корректен)

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