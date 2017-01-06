Венгер даст отдохнуть Санчесу в январе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер принял решение дать отдохнуть нападающему своей команды Алексису Санчесу в матче третьего раунда Кубка Англии с «Престон Норт Энд», который состоится 7 января.

«Алексис всегда готов играть и удивляется, если я не выпускаю его на поле. С другой стороны, меня критикуют, что я слишком много его использую. Но я решил, что бы ни произошло, в январе он получит небольшую передышку. Нельзя забывать, что на матчи сборных он летает в Чили.

Любому человеку нужен отдых. Алексис устал физически и морально. И мы все это видим», – сказал Венгер.

В текущем сезоне Санчес сыграл 20 матчей в составе «Арсенала» в английской Премьер-лиге, забив в них 13 голов.