Абрамов: «В России больше 10 клубов находятся в предбанкротном состоянии»

Футбольный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что в России более 10 команд находятся на грани банкротства. По его словам, главной проблемой российского футбола является кризис в экономике и управлении.

– Нет ощущения, что китайские клубы в один момент лопнут, как мыльный пузырь?

– Клубы там настолько крепко стоят на ногах, что невозможно представить вариант с «Анжи». Ладно бы только «Анжи» – у нас больше 10 клубов в предбанкротном состоянии!

– Почему так?

– Главная проблема – кризис российской экономики, кризис управления. В стране не умеют направлять финансовые потоки. В том числе, и в футболе. Его развитие у нас поставлено на вульгарные рельсы волевых решений: «Сегодня даем этим, завтра этим, а потом никому».

У нас любили повторять, что футбол – не спорт, а социальное явление. И поэтому государство должно нести затраты. И затраты эти были с огромными перекосами, причем все завязано на ценах на нефть. Денег нет в стране – нет и в футболе. Поэтому система управления клубами в России проста: дадут или нет.