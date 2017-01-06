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    Абрамов: «В России больше 10 клубов находятся в предбанкротном состоянии»

    Футбольный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что в России более 10 команд находятся на грани банкротства. По его словам, главной проблемой российского футбола является кризис в экономике и управлении.

    – Нет ощущения, что китайские клубы в один момент лопнут, как мыльный пузырь?

    – Клубы там настолько крепко стоят на ногах, что невозможно представить вариант с «Анжи». Ладно бы только «Анжи» – у нас больше 10 клубов в предбанкротном состоянии!

    – Почему так?

    – Главная проблема – кризис российской экономики, кризис управления. В стране не умеют направлять финансовые потоки. В том числе, и в футболе. Его развитие у нас поставлено на вульгарные рельсы волевых решений: «Сегодня даем этим, завтра этим, а потом никому».

    У нас любили повторять, что футбол – не спорт, а социальное явление. И поэтому государство должно нести затраты. И затраты эти были с огромными перекосами, причем все завязано на ценах на нефть. Денег нет в стране – нет и в футболе. Поэтому система управления клубами в России проста: дадут или нет.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.01.2017 00:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 января 2017, 10:27

      Только частные клубы нужны!!! Коль уж живём в капитализме...(((

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 6 января 2017, 09:43

      Денег в стране много, просто много жадности и злости. Отсюда и низкие зарплаты в некоторых регионах. Как например в Тамбовской области. И отсюда и вымирание областей. Если ситуацию в корне не изменить то через 100 лет Тамбовская область вымрет.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 6 января 2017, 08:02

      все давно известно

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 6 января 2017, 00:50

      Тоже мне Америку открыл

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