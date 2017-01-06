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  • Абрамов: «В России больше 10 клубов находятся в предбанкротном состоянии»

Абрамов: «В России больше 10 клубов находятся в предбанкротном состоянии»

6 января 2017, 00:24
4

Футбольный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что в России более 10 команд находятся на грани банкротства. По его словам, главной проблемой российского футбола является кризис в экономике и управлении.

– Нет ощущения, что китайские клубы в один момент лопнут, как мыльный пузырь?

– Клубы там настолько крепко стоят на ногах, что невозможно представить вариант с «Анжи». Ладно бы только «Анжи» – у нас больше 10 клубов в предбанкротном состоянии!

– Почему так?

– Главная проблема – кризис российской экономики, кризис управления. В стране не умеют направлять финансовые потоки. В том числе, и в футболе. Его развитие у нас поставлено на вульгарные рельсы волевых решений: «Сегодня даем этим, завтра этим, а потом никому».

У нас любили повторять, что футбол – не спорт, а социальное явление. И поэтому государство должно нести затраты. И затраты эти были с огромными перекосами, причем все завязано на ценах на нефть. Денег нет в стране – нет и в футболе. Поэтому система управления клубами в России проста: дадут или нет.

Источник: «Советский спорт»
Россия
Комментарии (4)
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fon_der_tan
1483653050
Тоже мне Америку открыл
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sprint5
1483678964
все давно известно
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Maxim Nik
1483685027
Денег в стране много, просто много жадности и злости. Отсюда и низкие зарплаты в некоторых регионах. Как например в Тамбовской области. И отсюда и вымирание областей. Если ситуацию в корне не изменить то через 100 лет Тамбовская область вымрет.
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VIPded
1483687639
Только частные клубы нужны!!! Коль уж живём в капитализме...(((
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