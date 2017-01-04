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    Савин: «Самым успешным для меня был 2008 год»

    Бывший нападающий сборной России Евгений Савин вспомнил о самом успешном сезоне в своей карьере, а также о первых деньгах в профессиональном футболе.

    «Недавно мы с Леонидом Слуцким обсуждали, что самым успешным был, наверное, 2008 год, когда я играл под руководством Леонида Викторовича в «Крыльях Советов». У нас была очень хорошая команда, большие амбиции. Тогда мы попали в еврокубки, а я забил, по-моему, 10 мячей и получил второй вызов в сборную России – при Хиддинке.

    Первую зарплату получил в «Роторе». Еще не окончившего школу, в 10-м классе меня взяли в дубль, сделали «обособленным парнем». Учеба еще продолжалась, а меня уже был свободный график. Первая зарплата была 300 рублей – на тот момент на эти деньги можно было купить, например, шампунь, постричься и с телеграфа позвонить родителям в Тобольск», – рассказал Савин.

    Напомним, сейчас Евгений Савин работает на телеканале «Матч ТВ». Его последней командой была «Тюмень», карьеру в которой он завершил в 2015 году.

    Источник: Известия

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    04.01.2017 11:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 4 января 2017, 21:08

      Сава красава и как человек и как игрок!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 января 2017, 13:56

      Савин себя кем то великим возомнил...Месси и Криштиану похоже отдыхают на его фоне...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 января 2017, 12:01

      бездарность

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Garrincha58 4 января 2017, 13:15

      Ага, а писать тут это слово дар нужен.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 января 2017, 11:46

      Помнится он ушел из арсенала,потому что хотел играть в более амбициозной команде,точно по моему,в итоге арсенал вышел в ПЛ, а точно нет

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Asbjorn 4 января 2017, 13:18

      Он за Арсенал наколотил целую тьму за полгода и ушел в Луч.

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