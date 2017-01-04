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Савин: «Самым успешным для меня был 2008 год»

4 января 2017, 11:03
6

Бывший нападающий сборной России Евгений Савин вспомнил о самом успешном сезоне в своей карьере, а также о первых деньгах в профессиональном футболе.

«Недавно мы с Леонидом Слуцким обсуждали, что самым успешным был, наверное, 2008 год, когда я играл под руководством Леонида Викторовича в «Крыльях Советов». У нас была очень хорошая команда, большие амбиции. Тогда мы попали в еврокубки, а я забил, по-моему, 10 мячей и получил второй вызов в сборную России – при Хиддинке.

Первую зарплату получил в «Роторе». Еще не окончившего школу, в 10-м классе меня взяли в дубль, сделали «обособленным парнем». Учеба еще продолжалась, а меня уже был свободный график. Первая зарплата была 300 рублей – на тот момент на эти деньги можно было купить, например, шампунь, постричься и с телеграфа позвонить родителям в Тобольск», – рассказал Савин.

Напомним, сейчас Евгений Савин работает на телеканале «Матч ТВ». Его последней командой была «Тюмень», карьеру в которой он завершил в 2015 году.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ротор Савин Евгений Хиддинк Гус Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Asbjorn
1483519580
Помнится он ушел из арсенала,потому что хотел играть в более амбициозной команде,точно по моему,в итоге арсенал вышел в ПЛ, а точно нет
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Garrincha58
1483520496
бездарность
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zico2205
1483527367
Савин себя кем то великим возомнил...Месси и Криштиану похоже отдыхают на его фоне...
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h3LL1k
1483553312
Сава красава и как человек и как игрок!!!
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