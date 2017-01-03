Орлов: «Секонд-хэнд заполнил российский футбол»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением насчет уровня легионеров, выступающих в РФПЛ. По его мнению, российским клубам стоит приглашать не просто хороших, а отличных исполнителей.

– Вас не пугает трансферная активность «Спартака»? Красно-белые вот-вот подпишут Луиса Адриано, возможности которого, кстати, прекрасно знает Мирча Луческу по донецкому «Шахтеру».

– Я видел Адриано в деле. Не назвал бы его суперигроком. Но это же вопросы рынка. Что ж, пусть «Спартак» укрепляется, пусть ЦСКА укрепляется. Чем выше станет уровень наших клубов, тем лучше.

– Недавно вы назвали полузащитника «Крыльев» Молло секонд-хэндом. А Луис Адриано, по-вашему, не едет с ярмарки?

– Секундочку. Поясню про Молло. Он не тот легионер, который играет за сборную Франции. Он хороший футболист, но только не отличный. Вот в чем вся соль. Я считаю, что в Россию нужно звать отличных исполнителей. А так, наши клубы заполнены второразрядными по европейским меркам игроками. Ну как нам подняться?

– Луис Адриано – второразрядный футболист?

– К нам же попал Жулиано, и потом его из «Зенита» стали приглашать в сборную Бразилии. Шанс нужно давать каждому. Возможно, Адриано – исключение из правил, который поднимется выше и поднимет наш футбол. Но, в принципе, при наличии такого числа легионеров как нам своих ребят развивать? Молло помогает «Крыльям» не вылететь. Но это же бои, как говорится, местного значения. Поэтому ключевое слово в моем монологе про француза не то, что он секонд-хэнд, а то, что секонд-хэнд заполнил наш футбол.