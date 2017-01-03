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    Орлов: «Секонд-хэнд заполнил российский футбол»

    Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением насчет уровня легионеров, выступающих в РФПЛ. По его мнению, российским клубам стоит приглашать не просто хороших, а отличных исполнителей.

    – Вас не пугает трансферная активность «Спартака»? Красно-белые вот-вот подпишут Луиса Адриано, возможности которого, кстати, прекрасно знает Мирча Луческу по донецкому «Шахтеру».

    – Я видел Адриано в деле. Не назвал бы его суперигроком. Но это же вопросы рынка. Что ж, пусть «Спартак» укрепляется, пусть ЦСКА укрепляется. Чем выше станет уровень наших клубов, тем лучше.

    – Недавно вы назвали полузащитника «Крыльев» Молло секонд-хэндом. А Луис Адриано, по-вашему, не едет с ярмарки?

    – Секундочку. Поясню про Молло. Он не тот легионер, который играет за сборную Франции. Он хороший футболист, но только не отличный. Вот в чем вся соль. Я считаю, что в Россию нужно звать отличных исполнителей. А так, наши клубы заполнены второразрядными по европейским меркам игроками. Ну как нам подняться?

    – Луис Адриано – второразрядный футболист?

    – К нам же попал Жулиано, и потом его из «Зенита» стали приглашать в сборную Бразилии. Шанс нужно давать каждому. Возможно, Адриано – исключение из правил, который поднимется выше и поднимет наш футбол. Но, в принципе, при наличии такого числа легионеров как нам своих ребят развивать? Молло помогает «Крыльям» не вылететь. Но это же бои, как говорится, местного значения. Поэтому ключевое слово в моем монологе про француза не то, что он секонд-хэнд, а то, что секонд-хэнд заполнил наш футбол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2017 22:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 4 января 2017, 12:02

      Расскажи лучше Гена, как твой любимый клуб скупает скопом лучших российских игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 января 2017, 10:55

      он идиот? откуда у Крыльев деньги на игроков уровня сб. Франции?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 4 января 2017, 10:21

      Спрос прежде всего должен быть с тех,от кого этот секонд-хэнд происходит-это селекционеры,тренеры и спонсоры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      vog 4 января 2017, 09:47

      Наше ТВ заполнено секонд-хендом из комментаторов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 января 2017, 09:39

      И твоему злому сарказму.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 января 2017, 06:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Согласен с Орловым

      -4
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > ЮЗИК 4 января 2017, 14:09

      Сам подтвердил свою глупость)

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 4 января 2017, 02:34

      сам ты секонд хэнд

      3
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 4 января 2017, 01:15

      ВОТ ТЫ ОРЁЛ ПРАВИЛЬНО-ПРО СЕБЯ.МАРАЗМАТИК

      3
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 4 января 2017, 01:01

      "..в Россию нужно звать отличных исполнителей...наши клубы заполнены второразрядными игроками (легионерами) как нам Подняться?.." и Тут же "..при наличии такого числа легионеров как нам своих ребят Развивать?.." Стандартные Фразы Второразрядного и не Развитого Мыслительного Аппарата Орлова. Кто вообще ему слово Дал?

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 4 января 2017, 00:45

      Адриано большую часть голов в Шахте забил с блюдечка или благодаря удачному стечению обстоятельств. Если в Спартаке ему не будут преподносить голы типа "просто подставь ногу", то и дел не будет.

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