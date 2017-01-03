Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «Секонд-хэнд заполнил российский футбол»

3 января 2017, 22:37
22

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением насчет уровня легионеров, выступающих в РФПЛ. По его мнению, российским клубам стоит приглашать не просто хороших, а отличных исполнителей.

– Вас не пугает трансферная активность «Спартака»? Красно-белые вот-вот подпишут Луиса Адриано, возможности которого, кстати, прекрасно знает Мирча Луческу по донецкому «Шахтеру».

– Я видел Адриано в деле. Не назвал бы его суперигроком. Но это же вопросы рынка. Что ж, пусть «Спартак» укрепляется, пусть ЦСКА укрепляется. Чем выше станет уровень наших клубов, тем лучше.

– Недавно вы назвали полузащитника «Крыльев» Молло секонд-хэндом. А Луис Адриано, по-вашему, не едет с ярмарки?

– Секундочку. Поясню про Молло. Он не тот легионер, который играет за сборную Франции. Он хороший футболист, но только не отличный. Вот в чем вся соль. Я считаю, что в Россию нужно звать отличных исполнителей. А так, наши клубы заполнены второразрядными по европейским меркам игроками. Ну как нам подняться?

– Луис Адриано – второразрядный футболист?

– К нам же попал Жулиано, и потом его из «Зенита» стали приглашать в сборную Бразилии. Шанс нужно давать каждому. Возможно, Адриано – исключение из правил, который поднимется выше и поднимет наш футбол. Но, в принципе, при наличии такого числа легионеров как нам своих ребят развивать? Молло помогает «Крыльям» не вылететь. Но это же бои, как говорится, местного значения. Поэтому ключевое слово в моем монологе про француза не то, что он секонд-хэнд, а то, что секонд-хэнд заполнил наш футбол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shooooric
1483473095
Секнд-хэнд - это про Орлова в кабине комментатора.
Ответить
Фан666
1483473513
Да и наших то сэекенд-хэндеров полно, вон потёртые Погребняки да Павлюченко до сих пор пылить пытаются да ещё и бабки требуют роскошные
Ответить
ivan941
1483478244
главный секонд-хэнд нашего футбола это ты Орлов
Ответить
XaXatyn
1483478387
Конечно Орлов у нас большой эксперт !
Ответить
SchwarzGelben BVB
1483480882
"..в Россию нужно звать отличных исполнителей...наши клубы заполнены второразрядными игроками (легионерами) как нам Подняться?.." и Тут же "..при наличии такого числа легионеров как нам своих ребят Развивать?.." Стандартные Фразы Второразрядного и не Развитого Мыслительного Аппарата Орлова. Кто вообще ему слово Дал?
Ответить
спартак спартаков1
1483481732
ВОТ ТЫ ОРЁЛ ПРАВИЛЬНО-ПРО СЕБЯ.МАРАЗМАТИК
Ответить
NEMETSRUS
1483486484
сам ты секонд хэнд
Ответить
ЮЗИК
1483498918
Согласен с Орловым
Ответить
vog
1483512441
Наше ТВ заполнено секонд-хендом из комментаторов.
Ответить
Diesel133
1483516550
он идиот? откуда у Крыльев деньги на игроков уровня сб. Франции?
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
2
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
2
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
3
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
6
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+