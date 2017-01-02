Бывший вице-президент «Анжи»: «Керимова попросили наверху меньше тратить на клуб»

Бывший вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов поделился мнением о причинах, заставивших Сулеймана Керимова продать клуб. Как сообщалось ранее, новым владельцем махачкалинцев стал Осман Кадиев.

«Я считаю, что это решение Керимов принял не сейчас, а гораздо раньше. Все было заметно по тому менеджменту, который он направляет на работу с командой. Все клубы сейчас перестраиваются. Возможно, поэтому Керимов принял решение об оптимизации расходов, не оставив при этом клуб у разбитого корыта. И выполнил директиву государства на более умеренные траты.

Скажу довольно самоуверенно и нахально, что Кадиев – тот человек, который даже в условиях масштабных кадровых обновлений не позволит клубу вылететь», – сказал Джамбулатов.

После 17-ти туров «Анжи» располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 20 очков.