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    Бывший вице-президент «Анжи»: «Керимова попросили наверху меньше тратить на клуб»

    Бывший вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов поделился мнением о причинах, заставивших Сулеймана Керимова продать клуб. Как сообщалось ранее, новым владельцем махачкалинцев стал Осман Кадиев.

    «Я считаю, что это решение Керимов принял не сейчас, а гораздо раньше. Все было заметно по тому менеджменту, который он направляет на работу с командой. Все клубы сейчас перестраиваются. Возможно, поэтому Керимов принял решение об оптимизации расходов, не оставив при этом клуб у разбитого корыта. И выполнил директиву государства на более умеренные траты.

    Скажу довольно самоуверенно и нахально, что Кадиев – тот человек, который даже в условиях масштабных кадровых обновлений не позволит клубу вылететь», – сказал Джамбулатов.

    После 17-ти туров «Анжи» располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 20 очков.

    Источник: Известия

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    02.01.2017 18:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12325

      Вомбат 3 января 2017, 20:43

      Дай бог дагестанцам сохранить Анжи - Врба построил очень симпатичную команду, терять такую не хочется.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 января 2017, 06:16

      давно пора опуститься на землю

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 3 января 2017, 02:25

      деньги любят счет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 2 января 2017, 22:30

      Да было заметно, когда еще был Хиддинк, они шли первые, а потом резко свернули, как по щелчку пальца.

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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 2 января 2017, 19:36

      Я один в его комментариях не вижу, слов про "попросили наверху", видимо админы просто сделали притягивающую обложку)

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