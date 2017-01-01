Икарди: «Быть капитаном после Дзанетти — огромная честь для меня»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди рассказал об отношении к статусу капитана команды.

«Я начинал играть в футбол в маленькой команде из своего города, забивал много голов. Но в первом матче мне не хотелось играть, поэтому я просто стоял в центре поля. В итоге носить капитанскую повязку «Интера», особенно после Дзанетти, который был капитаном почти 20 лет, — огромная честь для меня», — приводит слова Икарди Sport Mediaset.

В текущем сезоне Икарди принял участие в 21 матче и забил 16 мячей.