Газзаев: «Черчесов пока не создал новую сборную России»

Известный российский тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который возглавил ее в августе 2016 года.

«Главному тренеру сборной надо много трудиться, чтобы создать новую национальную сборную. Пока я ее не вижу, но надеюсь, что мы сделаем соответствующие выводы, которые позволят нам к Кубку конфедераций на 90 процентов сформировать нашу национальную сборную, которая будет участвовать в чемпионате мира, будет демонстрировать футбол высокого уровня и оправдает ожидания болельщиков.

Все мы видели крайне неудачное выступление нашей сборной на чемпионате Европы, как по качеству игры, так и по результату, и морально-психологическому восприятию. Люди, которые приезжают в состав национальной сборной, должны понимать, что они играют за сборную и на первый план должны выходить результат и патриотизм, так как они отстаивают честь своей страны.

Можно проиграть тактически, технически, в индивидуальном мастерстве, но нельзя проводить матчи за национальную сборную с таким безволием, которое мы видели на чемпионате Европы. Конечно, выступление было провальное. Вообще за последние шесть лет мы провели два чемпионата мира, два чемпионата Европы, и эти турниры должны были стать катализатором подготовки к чемпионату мира 2018 года, но этого не произошло, потому что они стали неудовлетворительными и провальными. Что касается перспективы, о контрольных матчах, которые провела наша сборная, я ничего положительного сказать не могу.

Сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку. О другой оценке даже не может быть и речи, это провал. Выступление нашей национальной команды никого не оставило равнодушным, поэтому впечатление было крайне неприятное», – сказал Газзаев.