Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «Черчесов пока не создал новую сборную России»

    Известный российский тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который возглавил ее в августе 2016 года.

    «Главному тренеру сборной надо много трудиться, чтобы создать новую национальную сборную. Пока я ее не вижу, но надеюсь, что мы сделаем соответствующие выводы, которые позволят нам к Кубку конфедераций на 90 процентов сформировать нашу национальную сборную, которая будет участвовать в чемпионате мира, будет демонстрировать футбол высокого уровня и оправдает ожидания болельщиков.

    Все мы видели крайне неудачное выступление нашей сборной на чемпионате Европы, как по качеству игры, так и по результату, и морально-психологическому восприятию. Люди, которые приезжают в состав национальной сборной, должны понимать, что они играют за сборную и на первый план должны выходить результат и патриотизм, так как они отстаивают честь своей страны.

    Можно проиграть тактически, технически, в индивидуальном мастерстве, но нельзя проводить матчи за национальную сборную с таким безволием, которое мы видели на чемпионате Европы. Конечно, выступление было провальное. Вообще за последние шесть лет мы провели два чемпионата мира, два чемпионата Европы, и эти турниры должны были стать катализатором подготовки к чемпионату мира 2018 года, но этого не произошло, потому что они стали неудовлетворительными и провальными. Что касается перспективы, о контрольных матчах, которые провела наша сборная, я ничего положительного сказать не могу.

    Сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку. О другой оценке даже не может быть и речи, это провал. Выступление нашей национальной команды никого не оставило равнодушным, поэтому впечатление было крайне неприятное», – сказал Газзаев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2017 15:46
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 12 января 2017, 17:17

      А где Черчесов что то сделал ? - видно что отбывает номер ,делает вид напряжённой работы - в августе 2018 получит свою долю немалую и в горячо любимую Австрию на ПМЖ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 10 января 2017, 15:00

      По пусту время только потратили -

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 января 2017, 12:29

      Черчесов ничего не сделал и не сделает. Нужно РФС принимать решения, а принять
      их там некому. На кубок конфедераций нужно выпустить молодёжку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 3 января 2017, 08:13

      Да и работы ГД и депутата Газзаева тоже не видно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 1 января 2017, 16:24

      Нет ни времени, ни материала... Ни надежд.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11