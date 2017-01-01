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Газзаев: «Черчесов пока не создал новую сборную России»

1 января 2017, 15:46
5

Известный российский тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который возглавил ее в августе 2016 года.

«Главному тренеру сборной надо много трудиться, чтобы создать новую национальную сборную. Пока я ее не вижу, но надеюсь, что мы сделаем соответствующие выводы, которые позволят нам к Кубку конфедераций на 90 процентов сформировать нашу национальную сборную, которая будет участвовать в чемпионате мира, будет демонстрировать футбол высокого уровня и оправдает ожидания болельщиков.

Все мы видели крайне неудачное выступление нашей сборной на чемпионате Европы, как по качеству игры, так и по результату, и морально-психологическому восприятию. Люди, которые приезжают в состав национальной сборной, должны понимать, что они играют за сборную и на первый план должны выходить результат и патриотизм, так как они отстаивают честь своей страны.

Можно проиграть тактически, технически, в индивидуальном мастерстве, но нельзя проводить матчи за национальную сборную с таким безволием, которое мы видели на чемпионате Европы. Конечно, выступление было провальное. Вообще за последние шесть лет мы провели два чемпионата мира, два чемпионата Европы, и эти турниры должны были стать катализатором подготовки к чемпионату мира 2018 года, но этого не произошло, потому что они стали неудовлетворительными и провальными. Что касается перспективы, о контрольных матчах, которые провела наша сборная, я ничего положительного сказать не могу.

Сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку. О другой оценке даже не может быть и речи, это провал. Выступление нашей национальной команды никого не оставило равнодушным, поэтому впечатление было крайне неприятное», – сказал Газзаев.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кубок конфедераций Россия Газзаев Валерий Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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polt
1483277056
Нет ни времени, ни материала... Ни надежд.
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aam
1483420409
Да и работы ГД и депутата Газзаева тоже не видно.
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vladimir-7
1483954192
Черчесов ничего не сделал и не сделает. Нужно РФС принимать решения, а принять их там некому. На кубок конфедераций нужно выпустить молодёжку.
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ijgjr
1484049633
По пусту время только потратили -
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serhz
1484230674
А где Черчесов что то сделал ? - видно что отбывает номер ,делает вид напряжённой работы - в августе 2018 получит свою долю немалую и в горячо любимую Австрию на ПМЖ.
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