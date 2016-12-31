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    В ноябре Тевес сможет вернуться в «Бока Хуниорс», если ему не понравится в Китае

    Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес получит возможность вернуться в свой предыдущий клуб «Бока Хуниорс» в ноябре следующего года, если его перестанет что-либо устраивать в Китае. Подобный пункт включен в соглашение аргентинца с командой из Поднебесной.

    Напомним, в четверг, 29 декабря, «Шанхай Шэньхуа» объявил о переходе 32-летнего игрока. По данным СМИ, зарплата экс-футболиста сборной Аргентины может составить 40 миллионов евро за сезон.

    Источник: Le Figaro

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    31.12.2016 11:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 31 декабря 2016, 12:15

      у него уже закат карьеры, можно и в Китае доигрывать, там к ноябрю такими темпами будут хорошие исполнители в каждой команде и люди там на матчи ходят в больших колличествах

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 31 декабря 2016, 12:15

      Нормально, то есть если даже Бока не пожелает выплатить ту же сумму, которую за него выложил Шанхай, Тевес все равно туда вернется? Или он вернется бесплатно? И Тевес, и Бока подзаработали и с места попу не подняв . . .

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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 31 декабря 2016, 12:06

      За это время он уже заработает своим внукам и правнукам на беззаботную старость)

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 31 декабря 2016, 11:54

      За такие бабки всё понравится.

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