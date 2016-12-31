В ноябре Тевес сможет вернуться в «Бока Хуниорс», если ему не понравится в Китае

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес получит возможность вернуться в свой предыдущий клуб «Бока Хуниорс» в ноябре следующего года, если его перестанет что-либо устраивать в Китае. Подобный пункт включен в соглашение аргентинца с командой из Поднебесной.

Напомним, в четверг, 29 декабря, «Шанхай Шэньхуа» объявил о переходе 32-летнего игрока. По данным СМИ, зарплата экс-футболиста сборной Аргентины может составить 40 миллионов евро за сезон.