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    Агент: «Джаккерини останется в «Наполи»

    Агент хавбека «Наполи» Эмануэле Джаккерини подчеркнул, что 31-летний игрок не намерен покидать «адзурри» в ближайшее время.

    «Джаккерини останется в «Наполи». Он провел выдающийся Евро-2016, поэтому понятен интерес к нему со стороны других клубов. Тем не менее, Эмануэле очень счастлив в Неаполе и хочет более регулярно выходить на поле в футболке «адзурри».

    Давайте не забывать, что он получил мышечную травму на предсезонных сборах и выбыл на месяц, в результате чего был вынужден заново набирать форму.

    Интерес «Ромы», «Лацио» и «Сельты»? Пока нет никакой конкретики», – сказал агент.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Джаккерини приял участие в восьми матчах. Его действующий контракт рассчитан до июня 2019 года.

    Источник: Football Italia

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    31.12.2016 08:12
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