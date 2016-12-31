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    Венгер: «Этот сезон в АПЛ обещал быть исключительным, но пока не оправдывает ожиданий»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что нынешний розыгрыш АПЛ пока не принес болельщикам ни одного яркого запоминающегося матча. По мнению специалиста, команды должны повысить уровень зрелищности своей игры.

    «Мы находимся на экваторе чемпионате, в котором соревнуются лучшие тренеры. Этот сезон обещал быть исключительным, но пока мы не увидели ни одного запоминающегося матча. В каждом розыгрыше АПЛ случаются минимум две-три примечательных игры, но в нынешнем сезоне подобного пока не происходило. Мы обязаны повысить уровень зрелищности. В Премьер-лиге крутятся огромные деньги, каждая игра невероятно важна, а каждый тренер находится под давлением, рискуя лишиться своего авторитета. Все команды в чемпионате Англии находятся сейчас на очень высоком уровне», – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

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    31.12.2016 07:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 31 декабря 2016, 07:50

      Он и будет исключительным,только не для вас...а авторитет ты давно потерял.

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      Рейтинг: +2304

      Бриг > Psih86 31 декабря 2016, 11:56

      Венгер ждал твоей реакции. Только что прочел и заплакал. Здорово ты его под новый год расстроил, жестокий.

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