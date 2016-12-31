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    Ибрагимович: «Месси играет в футбол, словно на PlayStation»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился мнением насчет форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Напомним, с 2009 по 2011 год футболисты вместе выступали в составе сине-гранатовых.

    «Думаю, Месси является единственным в своем роде. Я не знаю, увидим ли мы еще одного игрока, способного действовать подобным образом. У аргентинца собственный стиль и стать похожим на него невозможно. Мне посчастливилось наблюдать за ним каждый день, и как я уже говорил раньше, это словно игра на PlayStation: вы просто даете ему мяч и смотрите, скольких футболистов он обыграет», – сказал Ибрагимович.

    Источник: ESPN

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    31.12.2016 06:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 31 декабря 2016, 11:52

      Рано или поздно, они говорят правду, но на это способны только не завистливые футболисты. Ибра именно такой, у него как и Месси личный стиль. Спасибо Ибра.

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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 31 декабря 2016, 09:21

      Ну что есть,то есть...

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