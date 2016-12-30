Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ибрагимович: «Мне не нужен «Золотой мяч», чтобы знать, что я лучший. Я не настолько дерзкий»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».

    «Если речь о «Золотом мяче», то мне он не нужен, что знать, что я лучший. Я не настолько дерзкий. Мне хватает железной уверенности в себе. Мне не нужны трофеи, чтобы я считал себе лучше кого-то. Что касается индивидуальных наград, тут важны достижения игрока по ходу сезона. Не знаю, на что они смотрят при выборе кандидата. Можно провести хороший год в индивидуальном плане, но можно быть и прекрасным командным игроком. Были годы, когда награду выигрывали не те, кто должен был. Поэтому все это становится похожим на политику», — сказал швед в интервью ESPN Brasil.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.12.2016 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 5 января 2017, 16:37

      Хотя Златан еще как достоин золотого мяча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 31 декабря 2016, 09:18

      Вечно обиженый на всех Златан. Бери пример с Xavi. Может тогда действительно станешь великим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 31 декабря 2016, 08:59

      Истину говорит. Добавить нечего,особенно про то,что мяч распределяют в последние годы не пойми как,и явно же ведь политика,ни какого спорта сука не осталось!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 31 декабря 2016, 06:11

      златан дерзкий парень

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 31 декабря 2016, 03:34

      Прав парень

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 31 декабря 2016, 02:12

      златан ты красава

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1009

      Krics 31 декабря 2016, 02:01

      Прав сукин сын, но он вписал свое имя в историю мирового футбола, таких единицы, сука когда появиться россиянин такого уровня, не Аршавины или Жирковы, а хотя бы Шева, про Ибру , Месси , Рональду
      говорить не хочется-зависть плохая штука.Вопрос Всем дождусь ли я этого феномена , если мне полтос.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 31 декабря 2016, 01:59

      Раз не дают конечно не нужен :-)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 31 декабря 2016, 01:22

      Как минимум один раз Златан Ибрагимович заслужил «Золотой мяч».

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > melnicn 31 декабря 2016, 09:22

      Сейчас много игроков кто заслужил ЗМ по совокупности (Буффон, Чави, Иньеста, Тотти), но Златан ни разу не был лучшим в отдельно взятом сезоне... имхо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      Steem 31 декабря 2016, 01:21

      Ибра лучший!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 