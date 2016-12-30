Бартра не в обиде на Луиса Энрике

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, имеющий опыт выступления за «Барселону», признался, что не в обиде на главного тренера каталонцев Луиса Энрике.

«Я понимаю философию игры «Боруссии» и ее главного тренера Томаса Тухеля. Я счастлив играть в составе этой команды.

Луис Энрике? Я очень многому научился у него. Я не обижаюсь на него», – сказал Бартра.

Отметим, Бартра является воспитанником «Барселоны». Защитник находится в клубе с 12 лет. За основную команду дебютировал в 2010 году и провел в ее составе 103 матча.