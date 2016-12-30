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    Ибрагимович: «Роналдо – лучший, а Роналду – лишь результат тренировок»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнил форварда «Реала» Криштиану Роналду с бразильцем Роналдо. По мнению шведа, успех португальца является результатом упорных тренировок, а не природного таланта.

    «Я думаю, Роналдо – лучший. Для меня он и есть футбол. Все, что он делал, можно охарактеризовать одним словом: «Вау». Он был естественным, это природный талант. Такие не делаются – такие рождаются. Он – уникум.

    Что касается Роналду, то мы не играли с ним вместе. Он – результат упорных тренировок. Но это неестественно», – сказал Ибрагимович.

    Источник: Goal.com

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    30.12.2016 01:16
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +54

      Evklid 30 декабря 2016, 20:50

      То-то я смотрю,никто не тренируется.Один Роналду

      2
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      Рейтинг: +21

      tfu 30 декабря 2016, 16:39

      Да некоторые совсем ахренели вы чё я не понял, говорите Роналду сосет, играть не умеет чё дураки? Вы сами играть то умеете, вы б смогли тренироваться как он? Зачем вообще его обзывать

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 30 декабря 2016, 16:35

      Ибра,как не крути они оба уникумы,а ты к сожалению брёвнышко)а все остальное тхэквондо)))

      -1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 30 декабря 2016, 13:19

      Ну если согласиться с Иброй, то тогда скажу что Месси, Роналдо, Марадоне, Пеле очень повезло родиться с таким природным талантом, - ВСЕ ОНИ бесспорно гении... тогда Роналду ЕДИНСТВЕННЫЙ в истории футболист который не имея такого таланта, сумел реализовать свой потенциал на 100 % и добиться всего того, а может и больше! чем гении футбола... я думаю это круто!

      3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 30 декабря 2016, 12:56

      Почему все втемяшили в голову, что у Роналду нет футбольного таланта? Может быть, ему дается совершенствование в футболе тяжелее, чем Месси. Может быть. Но это же не значит, что у Роналду вообще нет таланта! Он явно талантливее Кокорина, например. Ну то есть, если бы КриРо не тренировался бы как сумасшедший, а тренировался бы ровно столько же, сколько Месси, то вряд ли бы он играл сейчас за условный Кристал Пэллас. Он также играл бы за топклуб и котировался бы, я думаю, как условный Рибери или Роббен или Руни, которые кстати все примерно ровесники с КриРо.
      Криштиану без сомнения очень талантлив и при этом он много тренируется, как бл**ть и положено спортсмену! А не как с*ка некоторые!

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 30 декабря 2016, 10:39

      Зубастик легенда! Финал ЧМ 2002 с Германией - это шедевр, где он также блистал.

      -1
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 30 декабря 2016, 10:01

      с поругальского на русскмй



      иван лучший, потому что он иванестей того ивана котрый был до ивана которыё брат другого ивана и еще у нас иванов как соак нерезаных


      Зы - это была шутка - имя Иван - Иоан и есть во всех язык - джон жан итп - есть библейское... хотя мне пофиг у меня греческое имя


      да и всем п

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 30 декабря 2016, 09:16

      Это верно, и именно поэтому португалец заслуживает респект, ведь он очень долго и упорно тренировался, а не проснулся таким однажды!

      6
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      Рейтинг: +345

      Totti11 30 декабря 2016, 09:12

      Это сравнение таланта (Роналду ) и гения "феномена" (Роналдо или Месси)! Талант изначально проигрывает! Но если направить талант правильно, то и получиться как с Криштано! Много ведь талантливых игроков, но мало кто становится звёздами, загибаются после раннего начала и своей хвалебне!!! А у Роналду получилось.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Totti11 30 декабря 2016, 16:36

      все верно,бразильцы все талантливые,пока жиром не обрастут)))

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 30 декабря 2016, 09:02

      что за дети тут собрались может вам на елку в садик тут вроде о футболе пишут и говорят, а не про то кто и у кого с*сать будет

      1
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