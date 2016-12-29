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    Мукунку: «От Романцева алкоголем пахло постоянно»

    Бывший защитник «Спартака» Жерар Мукунку рассказал о пристрастии Олега Романцева к алкоголю. Напомним, что специалист и футболист сотрудничали в московском клубе с 2001 по 2002 год.

    «От Романцева алкоголем пахло постоянно! Он пил очень много. Чаще был пьяным, чем трезвым. У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Потому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой… Ну, ваш напиток самый крутой. Да-да, водка! Вот ее Романцев обожал. Разумеется, футболисты «Спартака» тоже выпивали! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить. Но, конечно, не в день матча», — сказал Мукунку.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.12.2016 08:23
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 29 декабря 2016, 21:08

      грызи бананы дальше

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 декабря 2016, 15:29

      Мукунку не прав. Это был тот самый пресловутый спартаковский дух )))

      -1
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 29 декабря 2016, 14:45

      Это не удивительно на таких горе футболистов без слёз он не мог смотреть а на бухую хоть не так больно ему было смотреть ))))

      -1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 29 декабря 2016, 13:15

      привет из прошлого. еще через 15-ть лет ждем ответ от Романцева.

      0
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 29 декабря 2016, 13:14

      А если бы не выпивал,то вполне мог заработать болезни на нервной почве!

      1
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 29 декабря 2016, 12:49

      А чем от Романцева должно было пахнуть ? Мячом ?

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 декабря 2016, 12:38

      Ну это и не секрет совсем,что Олег Иванович любил выпить

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 29 декабря 2016, 12:34

      так это давно известно, что романцев любитель бухнуть да сиги подолбить

      0
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      Рейтинг: +1719

      Benifacto 29 декабря 2016, 12:26

      Оооо так онижэ с ельцыном бухали

      0
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      Рейтинг: +11488

      alp 29 декабря 2016, 11:32

      собсна )) добавить нечего ))) улыбаемся ))

      2
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