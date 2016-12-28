Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мертезакер считает, что «Арсенал» непобедим, когда находится в хорошей форме

    Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер поделился мнением о действиях команды, когда она находится в хороших кондициях. По словам игрока, в такие моменты «канониры» становятся непобедимы.

    «То, насколько мы хороши и как можем действовать, зависит напрямую от нас самих. Разговаривали об этом в команде много раз. Когда «Арсенал» в хорошей физической форме и играет интенсивно, мы практически непобедимы», – сказал немец.

    После 18-ти туров АПЛ «Арсенал» располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

    Источник: Squawka Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2016 23:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 29 декабря 2016, 10:47

      так любая команда непобедима в хорошей форме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 29 декабря 2016, 00:46

      просто гоняют мяч,зачем им трофеи)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 29 декабря 2016, 00:33

      Ну да, только вот как-то это далеко не всегда хорошо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 