Иньеста мечтает завершить карьеру в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказал мнение о своем будущем в клубе, а также заявил, что после окончания карьеры хотел бы продолжить футбольную деятельность.

«Надеюсь, что мой футбольный путь завершится именно здесь. Признаюсь, это моя мечта, я долго об этом думал. Когда вы начинаете выступать в составе такой команды, вы не можете и представить, как дальше сложится ваша карьера. Со временем, некоторые вещи становятся понятнее и вы уже можете представить свой уход, будучи игроком этой команды.

У меня всегда была только одна цель – добиться успеха в «Барселоне». Конечно, у меня были трудные моменты здесь, но я счастлив находиться здесь. Сейчас я не думаю о том, как сложится моя жизнь после окончания карьеры. Но я знаю точно, что буду связан с футболом», – сказал капитан каталонцев.