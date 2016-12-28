Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жиру готов продлить контракт с «Арсеналом»

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру близок к продлению контракта с клубом.

    «Мое позднее возвращение с Евро-2016 пошло мне на пользу, я смог нормально отдохнуть. Но место в атаке команды занял другой нападающий. Этот сезон складывается для меня сложно, я пропустил полтора месяца из-за повреждения.

    Но для меня важно было продолжать работать. Я должен всегда быть сосредоточен и ждать, когда придет мое время. В прессе пишут, что я уже подписал новый контракт с клубом, но это не так. Возможно, это случится уже в ближайшее время», – приводит слова Жиру Sky Sports.

    Стоит отметить, что действующий контракт Жиру рассчитан до середины 2018 года. В текущем сезоне он провел в Премьер-лиге 11 матчей, в которых записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2016 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 