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    Калиниченко ждет от «Спартака» продолжения банкета и чемпионства

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко надеется, что по итогам нынешнего сезона московский клуб станет чемпионом России. Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим на втором месте «Зенит» на пять очков.

    «Просто великолепно, что «Спартак» на первом месте в таблице РФПЛ. Поэтому ждем продолжения банкета в следующем году. Хотя что-то загадывать о «Спартаке» – это неблагодарное дело.

    Лично я жду от Карреры продолжения того, что он делал, придя в «Спартак». Очень надеюсь, что в следующем году мы дожмем и станем чемпионами, чтобы как следует это отпраздновать», – заявил Калиниченко», – сказал Калиниченко.

    Источник: Спорт FM

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    25.12.2016 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 25 декабря 2016, 20:25

      Максимка хочешь бухнуть? Бухни, зачем ждать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 декабря 2016, 18:08

      Тебя опять в дубль отправят,Калина...
      Или отдуплят,как У Бени в Днепре..
      Какой ты спартаковец,даже я круче.

      -1
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