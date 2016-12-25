Моуринью признался, что обожает Boxing Day

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что очень любит Boxing Day. По словам португальского специалиста, он получает удовольствие от работы в этот период.

«Я люблю Boxing Day. Знаю, что наши семьи скучают по нам, но они любят нас. Они знают, что мы счастливы играть в футбол и хотим дарить людям нечто особенное в тот период, когда футбола нет почти ни в одной другой стране. В конце концов, семья счастлива, когда счастливы мы.

Boxing Day – особенный случай, и я его обожаю. Мы все знаем, что Англия влюблена в футбол, а Манчестер влюблен в «МЮ». Я очень счастлив работать в этот день», – сказал Моуринью.