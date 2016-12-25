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    Дзадза готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Валенсию»

    Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, выступающий на данный момент на правах аренды за «Вест Хэм», может продолжить карьеру в Испании.

    Сообщается, что 25-летний итальянец желает перейти в «Валенсию». Ради испанского клуба форвард согласен на сокращение зарплаты на 30%. Оклад футболиста составляет 3,5 миллиона евро в год.

    В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Дзадза провел восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Football Italia

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    25.12.2016 13:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 25 декабря 2016, 19:18

      Вот человек готов на понижение зарплаты. а наши бездари готовы хватать бабло и ртом и жопой и при этом ничего не делать.

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      Рейтинг: +91

      frickmaster 25 декабря 2016, 13:47

      не перестаю восхищаться этими героями и их мужественными проступками. на сокращение зарплаты готов пойти. ещё немного и нормально пенальти бить научится

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