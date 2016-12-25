Дзадза готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Валенсию»

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, выступающий на данный момент на правах аренды за «Вест Хэм», может продолжить карьеру в Испании.

Сообщается, что 25-летний итальянец желает перейти в «Валенсию». Ради испанского клуба форвард согласен на сокращение зарплаты на 30%. Оклад футболиста составляет 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Дзадза провел восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.