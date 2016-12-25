Клопп: «Ливерпуль» не был чемпионом с 1989 года, давайте сделаем это»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп затронул тему о продолжительном отрезке времени, когда команда не может выиграть титул. По мнению специалиста, в этом сезоне есть все шансы поменять данную ситуацию.

«Да, «Ливерпуль» не становился чемпионом с 1989 года. Но теперь в команде новое поколение. Мы должны сделать свою работу, а не пытаться завершить, то чего не смогли игроки прошлого. Давайте сделаем клуб чемпионом. У «Ливерпуля» правильные владельцы, которые хотят удерживать лидеров. У нас есть все возможности, чтобы предложить футболистам столько денег, чтобы они не хотели покидать клуб. Но команда и не платит больше всех в мире. Но надо и помнить, что для чемпионства мало одного лишь классного футбола», – заявил Клопп.