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  • Клопп: «Ливерпуль» не был чемпионом с 1989 года, давайте сделаем это»

Клопп: «Ливерпуль» не был чемпионом с 1989 года, давайте сделаем это»

25 декабря 2016, 11:45
4

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп затронул тему о продолжительном отрезке времени, когда команда не может выиграть титул. По мнению специалиста, в этом сезоне есть все шансы поменять данную ситуацию.

«Да, «Ливерпуль» не становился чемпионом с 1989 года. Но теперь в команде новое поколение. Мы должны сделать свою работу, а не пытаться завершить, то чего не смогли игроки прошлого. Давайте сделаем клуб чемпионом. У «Ливерпуля» правильные владельцы, которые хотят удерживать лидеров. У нас есть все возможности, чтобы предложить футболистам столько денег, чтобы они не хотели покидать клуб. Но команда и не платит больше всех в мире. Но надо и помнить, что для чемпионства мало одного лишь классного футбола», – заявил Клопп.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (4)
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allkeeper
1482656309
С 1990-го - года моего рождения. ну давай, сделаем, чё))
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kachan63
1482661220
Очень даже реально. Удачи Клоппу и "Ливерпулю"!
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SchwarzGelben BVB
1482665608
Стабильность - Необходимое Оружие "Ливерпуля". Но и при Клоппе у команды Нет Лицензии на ее хранение.
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vick-north-west
1482693020
Прекрасно помню сезон 1989/90, когда Ливерпулль стал в 18й раз чемпионом, а только что вернувшиеся в D1 будущие гранды Челси и Ман-Сити считали большим достижением прорваться на 5е место. Тогда у меня еще не было седых волос и вставных зубов...
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