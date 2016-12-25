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    Клопп: «Ливерпуль» не был чемпионом с 1989 года, давайте сделаем это»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп затронул тему о продолжительном отрезке времени, когда команда не может выиграть титул. По мнению специалиста, в этом сезоне есть все шансы поменять данную ситуацию.

    «Да, «Ливерпуль» не становился чемпионом с 1989 года. Но теперь в команде новое поколение. Мы должны сделать свою работу, а не пытаться завершить, то чего не смогли игроки прошлого. Давайте сделаем клуб чемпионом. У «Ливерпуля» правильные владельцы, которые хотят удерживать лидеров. У нас есть все возможности, чтобы предложить футболистам столько денег, чтобы они не хотели покидать клуб. Но команда и не платит больше всех в мире. Но надо и помнить, что для чемпионства мало одного лишь классного футбола», – заявил Клопп.

    Источник: Skysports

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    25.12.2016 11:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 25 декабря 2016, 22:10

      Прекрасно помню сезон 1989/90, когда Ливерпулль стал в 18й раз чемпионом, а только что вернувшиеся в D1 будущие гранды Челси и Ман-Сити считали большим достижением прорваться на 5е место. Тогда у меня еще не было седых волос и вставных зубов...

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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 25 декабря 2016, 14:33

      Стабильность - Необходимое Оружие "Ливерпуля". Но и при Клоппе у команды Нет Лицензии на ее хранение.

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      Рейтинг: +545

      kachan63 25 декабря 2016, 13:20

      Очень даже реально. Удачи Клоппу и "Ливерпулю"!

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 25 декабря 2016, 11:58

      С 1990-го - года моего рождения. ну давай, сделаем, чё))

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