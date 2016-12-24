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    Мойес заявил, что «Сандерленд» не отпустит Дефо зимой ни за какие деньги

    Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес заявил, что клуб не продаст нападающего Джермейна Дефо во время зимнего трансферного окна, сколько бы денег не было предложено за 34-летнего игрока. На днях СМИ информировали, что «Вест Хэм» готов заплатить за футболиста 6 миллионов фунтов стерлингов. В текущем розыгрыше АПЛ Дефо принял участие в 17-ти матчах, записав в свой актив восемь голов и одну результативную передачу.

    «Дефо – это бесценный игрок для «Сандерленда». Мы не продадим его ни за какие деньги. В этом сезоне на его счету уже восемь голов. Следующие 8-10 его мячей сохранят нам прописку в Премьер-лиге. Мы не намерены с ним расставаться, но разговоры об этом все равно будут вестись, и я ничего не могу с ними поделать», – сказал Мойес.

    Дефо защищает цвета «черных котов» с января 2015 года. Действующее соглашение форварда истекает по завершении сезона-2017/18.

    Источник: Skysports

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    24.12.2016 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 декабря 2016, 22:27

      А в китай, за 50 лямов тоже нет?

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