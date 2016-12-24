Венгер не спешит продлевать контракт с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подчеркнул, что примет решение о продлении контракта с лондонским клубом весной 2017 года. По словам специалиста, он будет отталкиваться от результатов, которые покажет команда в конце сезона.

«Я всегда говорил, что мое решение о продлении контракта будет зависеть от того, на каком месте будет находиться «Арсенал» весной. В клубе меня понимают. И это не потому, что я тренирую эту команду уже долгое время и имею какие-то особые права. Просто мы находимся в одной лодке», – сказал Венгер.