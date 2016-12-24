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    Женщина-арбитр сделала голевую передачу в матче чемпионата Германии

    Женщина-арбитр Бибиана Штейнхаус случайно стала автором голевой передачи в матче 17-го тура второй лиги чемпионата Германии между командами «Унион» и «Гройтер Фюрт» (1:1).

    Защитник хозяев попытался выбить мяч из штрафной площади, но угодил в Штейнхаус. Мяч отскочил от судьи к нападающему гостей, который отправил мяч в сетку ворот.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2016 09:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 декабря 2016, 15:52

      Баба на корабле - быть беде! Реакция женщин заметно уступает в среднем реакции мужчин... Физиология это... Умом тоже... Судья-мужчина на её месте не просто бы увернулся, но и занял бы более удачную позицию на поле, чтобы не мешать игре. Дамочка же в момент попадания в неё мячом явно думала не об игре, и не о судействе, а сами понимаете о чём... :-)))

      0
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      Рейтинг: +11

      Wagnerr 24 декабря 2016, 14:01

      Я же говорил судить футбол не бабское дело

      1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 24 декабря 2016, 10:26

      игрока вообще надо дисквалифицировать...мяч на девушку подымать что это такое вообще..))ыы

      -1
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      Рейтинг: +240

      gambler35 24 декабря 2016, 09:49

      А не фиг было выбивать через центр...

      3
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      Рейтинг: +1423

      Parham 24 декабря 2016, 09:41

      Круто!!!

      0
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