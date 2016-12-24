Женщина-арбитр сделала голевую передачу в матче чемпионата Германии

Баба на корабле - быть беде! Реакция женщин заметно уступает в среднем реакции мужчин... Физиология это... Умом тоже... Судья-мужчина на её месте не просто бы увернулся, но и занял бы более удачную позицию на поле, чтобы не мешать игре. Дамочка же в момент попадания в неё мячом явно думала не об игре, и не о судействе, а сами понимаете о чём... :-)))
Женщина-арбитр Бибиана Штейнхаус случайно стала автором голевой передачи в матче 17-го тура второй лиги чемпионата Германии между командами «Унион» и «Гройтер Фюрт» (1:1).
Защитник хозяев попытался выбить мяч из штрафной площади, но угодил в Штейнхаус. Мяч отскочил от судьи к нападающему гостей, который отправил мяч в сетку ворот.