Женщина-арбитр сделала голевую передачу в матче чемпионата Германии

Женщина-арбитр Бибиана Штейнхаус случайно стала автором голевой передачи в матче 17-го тура второй лиги чемпионата Германии между командами «Унион» и «Гройтер Фюрт» (1:1).

Защитник хозяев попытался выбить мяч из штрафной площади, но угодил в Штейнхаус. Мяч отскочил от судьи к нападающему гостей, который отправил мяч в сетку ворот.