«Манчестер Сити» готов заплатить за ван Дейка 50 миллионов, «Саутгемптон» требует больше

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. Сообщается, что «горожане» хотят заполучить голландца этой зимой и готовы заплатить за него до 50 миллионов фунтов стерлингов. «Святые» же согласны отпустить одного из лидеров команды только за 60 миллионов.

Отметим, что «Саутгемптон» приобрел 25-летнего футболиста летом прошлого года из «Селтика» за 10,5 миллиона.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги ван Дейк провел 16 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.