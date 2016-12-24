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    Буффон: «2016 год завершился не так, как этого хотел «Ювентус»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился наблюдениями от поединка за Суперкубок Италии против «Милана». Напомним, что туринцы потерпели поражение в серии послематчевых пенальти.

    «Милан получил результат и играл очень хорошо в определенные моменты, приложив максимум усилий. Сожалею, что все закончилось так же, как и два года назад. Не думаю, что проиграли и-за усталости, так как наша команда привыкла к подобному графику.

    В первые 25 минут матча мы доминировали, а сопернику было очень тяжело. Нужно было решать исход встречи в это время.

    У нас были шансы хорошо закончить этот год, но нам этого сделать не удалось. 2016 год завершился не так, как хотел «Ювентус», – заявил Буффон.

    Источник: Football Italia

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    24.12.2016 06:51
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