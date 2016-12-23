Моуринью: «В свои 35 лет Ибрагимович играет так, словно ему 25»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью доволен игрой нападающего Златана Ибрагимовича в текущем сезоне.

«Я очень рад за него, ведь кто-то мог подумать, что в 35 уже нельзя быть хорошим форвардом, и что в АПЛ играть сложнее, чем в Лиге 1. Но Златан доказал, что в свои 35 лет он способен играть так, словно ему 25. Мне приятно, что он не заканчивает карьеру в США или Китае», — сказал португалец.

Ибрагимович принял участие в 16 матчах Премьер-лиги, забив 11 мячей.