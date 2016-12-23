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    Венгер: «Озил работает куда больше, чем многие могут подумать»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил со словами поддержки в адрес полузащитника Месута Озила. Напомним, что в последнее время немец был подвержен критике со стороны болельщиков.

    «Если быть честным, то я не прислушиваюсь ко всей критике. Но ее все равно необходимо принимать, ведь у каждого человека есть свое мнение. Это нормально. Мы должны отвечать на критику, и большие футболисты всегда отвечают на нее своей игрой на поле.

    Я не даю Озилу полную свободу в действиях. Когда команда обороняется, он так же делает свою работу, как и все остальные. Обычно он делает это хорошо. Месут работает куда больше, чем могут подумать многие. Просто иногда это не бывает заметно», – сказал Венгер.

    Источник: Skysports

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    23.12.2016 17:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 23 декабря 2016, 22:24

      Когда Венгер начинает "защищать" игрока, это для игрока должно стать тревожным сигналом. Помню, как он несколько раз вроде бы защищал Аршавина. Потом не выпускал.

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