Венгер: «Озил работает куда больше, чем многие могут подумать»

Когда Венгер начинает "защищать" игрока, это для игрока должно стать тревожным сигналом. Помню, как он несколько раз вроде бы защищал Аршавина. Потом не выпускал.
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил со словами поддержки в адрес полузащитника Месута Озила. Напомним, что в последнее время немец был подвержен критике со стороны болельщиков.
«Если быть честным, то я не прислушиваюсь ко всей критике. Но ее все равно необходимо принимать, ведь у каждого человека есть свое мнение. Это нормально. Мы должны отвечать на критику, и большие футболисты всегда отвечают на нее своей игрой на поле.
Я не даю Озилу полную свободу в действиях. Когда команда обороняется, он так же делает свою работу, как и все остальные. Обычно он делает это хорошо. Месут работает куда больше, чем могут подумать многие. Просто иногда это не бывает заметно», – сказал Венгер.