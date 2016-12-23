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    «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании сыграет с «Севильей», «Барселона» – с «Атлетиком»

    Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. По ее итогам стало известно, что «Реал» за выход в четвертьфинал турнира поспорит с «Севильей», а «Барселона» сыграет против «Атлетика».

    Первые матчи пройдут 3,4 и 5 января. Ответные встречи состоятся через неделю.

    1/8 финала Кубка Испании. Все пары:

    «Лас-Пальмас» — «Атлетико»,

    «Алькоркон» — «Кордоба»,

    «Атлетик» – «Барселона»,

    «Реал» – «Севилья»,

    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»,

    «Депортиво» — «Алавес»,

    «Валенсия» — «Сельта»,

    «Осасуна» — «Эйбар».

    Источник: AS

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    23.12.2016 15:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 декабря 2016, 18:28

      3 матча с Севильей будет играть Реал в короткое время. Согласен чтоб 1 матч в кубке выиграл все таки Реал, а 2 других проиграл )) Ну хотя бы 1 матч в Чемпионате ))

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      Рейтинг: -130

      калач 23 декабря 2016, 15:55

      Опять Реалу "повезло" - попал не на Барселону а на разобраную слабую Севилью

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      Рейтинг: +10

      Роман Бабаян > DeStar 23 декабря 2016, 17:43

      Барсе больше повезло

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