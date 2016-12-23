Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хендерсон: «Цель у «Ливерпуля» одна – выигрывать матчи»

    Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о целях своей команды на ближайший отрезок чемпионата.

    «Все говорят о большом количестве матчей под Рождество, но в конце сезона нас ожидает примерно такое же количество матчей. Поэтому мы не видим особой разницы в этом. Для нас цель одна – показывать хорошую игру и выигрывать матчи», – сказал Хендерсон.

    После 17 туров «Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Челси» составляет шесть очков.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2016 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 23 декабря 2016, 22:59

      Правильно, Хендэ, тем более что матчи в общем-то несложные - Сток, Манчестер сити, Сандерленд и затем на кубки с Плимутом и Саутгемптоном.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 