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ЦСКА помимо Витиньо ищет еще одного нападающего

22 декабря 2016, 17:32
11

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ближайших трансферных целях клуба. Как отметил специалист, команде требуется ярко выраженный центральный нападающий.

«Сколько игроков нужно приобрести ЦСКА в зимнее трансферное окно? С учетом того что к нам возвращается Витиньо, как минимум нам нужен еще один нападающий. Учитывая, что речь идет о 13 турах, этого может быть достаточно.

Какой нападающий нужен ЦСКА? Центральный нападающий, который хорошо работает спиной к воротам, может завершать фланговые атаки, хорошо ведет единоборства. В общем, делает все то, что требует чемпионат России. Фамилии называть не буду. Мы ведем несколько вариантов», – заявил Гончаренко.

Источник: Чемпионат.ком
ЦСКА Витиньо
Комментарии (11)
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Дмитрий1515
1482421362
Нужна хорошая игра в Лиге Чемпионов, тогда нападающие сами найдутся
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Жентус
1482421929
"Какой нападающий нужен ЦСКА? Центральный нападающий, который хорошо работает спиной к воротам" . У вас уже есть такой) Березуцкий, который красивейший гол в свои ворота забил, спиной к чужим. Вколотил!
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Xiko
1482422212
Своих бы развивали, чем искать кого-то...
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marslond
1482422327
Ещё летом ЦСКА нужно было нормальную замену Мусе подписывать, а так в январе придётся работать))
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каа
1482428752
правильно начинаешь...возвращение Васина и Витиньо решит ряд проблем пусть не все... надо постараться вернуть Ефремова и Караваева...ну и нап..еще один забивной нап...
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Обер-КанцлерЪ
1482431147
Думбия подходит под описание - может его ищут ?
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Zly
1482431742
Чалова заиграли бы.Норм же начал
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Фан666
1482435573
Посмотрим на повзрослевшего Витиньо. Года три его тут не было. Тогда он лоховатым смотретлся
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VeniaminS
1482441896
Нападающий нужен!!!
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