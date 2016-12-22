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    Уткин: «Половина успехов Бердыева – это Рустем Сайманов»

    Телекомментатор Василий Уткин дал свою оценку тренерскому успеху Курбана Бердыева. По мнению журналиста, специалисту очень помог в его деятельности бывший спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

    «Бердыев – не провинциал. Он очень образованный и интеллигентный человек. Его особенность – он интроверт. Это человек, которого Непомнящий рекомендовал на свое место на пост главного тренера Камеруна. Это было 25 лет назад. А успехов он начал достигать сравнительно недавно.

    Половина успехов Бердыева – это Рустем Сайманов, он был спортивным директором «Рубина», который был осужден за убийство и отсидел. Сайманов – гений общения, переговоров. Это то, чего не хватало Бердыеву», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    22.12.2016 14:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +210

      castromen 23 декабря 2016, 07:05

      Ну да,ну да Вася. Если Сайманов половина успеха у Бикеича,то Гинер 100% успеха у Слуцкого,Питер 100% у Зенита,а Федун 10% у СМ. Об остальных даже думать неохота. Эх Вася,не крякал бы ты по пустому про реальные дела в российском футболе.

      0
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 22 декабря 2016, 23:57

      "Утка от Сенсацина, тьфу ты... сенсация от Уткина! Срочно в номер! Половина успехов Бердыева – это Рустем Сайманов, который был осужден за убийство! На первую полосу!" Вася, а ведь было время, когда я тебя заочно уважал...

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 декабря 2016, 16:06

      Уткин потихоньку с ума сходит, не знает уже , что придумать, какую небылицу.

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 22 декабря 2016, 15:39

      опять этот коз-л появился

      -3
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 22 декабря 2016, 15:21

      Теперь понятно.Это Сайманов гениально уговорил Барсу проиграть Рубину.

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 декабря 2016, 15:15

      Вася ,брось курить эту травку...Сам то хоть понял,что сказал??? Или сон приснился??? Ну да ладно,дело в другом- вся страна видит и знает,что Бердыев- единственный гениальный тренер в России, но сборную страны почему то тренируют совсем другие...

      3
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 22 декабря 2016, 15:04

      Кря - кря

      0
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