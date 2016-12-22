Уткин: «Половина успехов Бердыева – это Рустем Сайманов»

Ну да,ну да Вася. Если Сайманов половина успеха у Бикеича,то Гинер 100% успеха у Слуцкого,Питер 100% у Зенита,а Федун 10% у СМ. Об остальных даже думать неохота. Эх Вася,не крякал бы ты по пустому про реальные дела в российском футболе.
Телекомментатор Василий Уткин дал свою оценку тренерскому успеху Курбана Бердыева. По мнению журналиста, специалисту очень помог в его деятельности бывший спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов.
«Бердыев – не провинциал. Он очень образованный и интеллигентный человек. Его особенность – он интроверт. Это человек, которого Непомнящий рекомендовал на свое место на пост главного тренера Камеруна. Это было 25 лет назад. А успехов он начал достигать сравнительно недавно.
Половина успехов Бердыева – это Рустем Сайманов, он был спортивным директором «Рубина», который был осужден за убийство и отсидел. Сайманов – гений общения, переговоров. Это то, чего не хватало Бердыеву», – заявил Уткин.