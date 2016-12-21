Райола заявил, что Ибрагимович может провести в «Манчестер Юнайтед» еще один сезон

Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, сообщил, что швед имеет большие шансы на продление контракта с манкунианцами. Действующее соглашение 35-летнего игрока истекает в июне 2017 года.

«Вполне вероятно, что Ибрагимович еще один сезон проведет в «Манчестер Юнайтед», шансы на это достаточно велики. Соответствующий пункт был включен в договор, поэтому к этому готовы как игрок, так и клуб. Все друг другом довольны, это скорее вопрос времени, а не каких-либо условий», – сказал Райола.