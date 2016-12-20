Джонс назвал Ибрагимовича идеальным футболистом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс поделился впечатлениями от формы в последних матчей нападающего команды Златана Ибрагимовича. По словам футболиста, швед находится в потрясающих кондициях.

«Ибрагимович получает удовольствие от всего того, что происходит вокруг него. Златан обладает редкой физической силой и забивает много голов – это именно то, что нам нужно. Он в потрясающей форме – это понимаешь, едва взглянув на его тело. Он следит за собой, настоящий профессионал. Златан показывает нам, как нужно вести себя профессиональному футболисту. Идеальный игрок», – сказал Джонс.