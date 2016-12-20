Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Спаллетти может покинуть «Рому»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может покинуть свою должность.

    Как сообщает итальянская пресса, после поражения от «Ювентуса» (0:1) итальянец допустил свой уход из клуба.

    В свою очередь генеральный директор «Ромы» Умберто Гандини заявил, что «будущее Спаллетти в его же руках».

    «Этот специалист делает все возможное, чтобы заслужить продление контракта. Обсудим его будущее в клубе тогда, когда он захочет. Поражение в Турине не сможет сбить нас с пути», – сказал он.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2016 11:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      shamil1111 21 декабря 2016, 00:01

      а чтоб остался он должен выиграть ЛЕ ЧИ и КИ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 