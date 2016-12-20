Спаллетти может покинуть «Рому»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может покинуть свою должность.

Как сообщает итальянская пресса, после поражения от «Ювентуса» (0:1) итальянец допустил свой уход из клуба.

В свою очередь генеральный директор «Ромы» Умберто Гандини заявил, что «будущее Спаллетти в его же руках».

«Этот специалист делает все возможное, чтобы заслужить продление контракта. Обсудим его будущее в клубе тогда, когда он захочет. Поражение в Турине не сможет сбить нас с пути», – сказал он.