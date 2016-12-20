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    Халк: «Я был очень счастлив в «Зените»

    Бывший нападающий «Зенита» Халк не стал скрывать того, что он очень скучает по петербургскому клубу и России.

    – Скучаете по Петербургу и «Зениту»?

    – Конечно! Я провел там четыре года и много с кем подружился. Так же было и в Порту, а еще раньше – в Японии. «Зенит» навсегда останется в моем сердце. Я был очень счастлив в петербургском клубе, вместе мы выиграли много трофеев. Поэтому всегда буду скучать по Санкт-Петербургу с «Зенитом» и любить их.

    – Следите ли, как «Зенит» играет без вас, и держите ли связь с бывшими партнерами по команде?

    – У меня прекрасные отношения с игроками «Зенита». Кроме того, таковыми они всегда были со всеми сотрудниками клуба: от президента до работников в нашей столовой. Через соцсети слежу, как выступает команда. Когда есть возможность, смотрю ее игры. У меня на телефоне установлено приложение «Зенита» – всегда его просматриваю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2016 10:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2269

      dyema 20 декабря 2016, 17:15

      Давай обратно лямов за десять или в аренду в выходные)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 20 декабря 2016, 15:34

      Заскучал бро по ходу...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 декабря 2016, 13:52

      В газ-конторе не может быть скучно,невероятно но факт!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      пожарный 20 декабря 2016, 13:45

      еще бы с таким баблом и быть несчастным

      -2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 20 декабря 2016, 10:51

      Шооо?? Хреново в Китае???

      -3
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