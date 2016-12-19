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    France Football: Гризманн — лучший игрок Франции 2016 года

    Издание France Football выбрало лучшего футболиста страны в 2016 году. Лауреатом награды стал нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

    В уходящем году француз стал финалистом Лиги чемпионов и чемпионата Европы. По итогам Евро Гризманн завоевал звание лучшего бомбардира и вошел в символическую сборную турнира. На церемонии вручения «Золотого мяча» француз был признан третьим футболистам мира, уступив Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

    В 2015 году данный приз достался полузащитнику «ПСЖ» Блейзу Матюиди.

    Источник: Francefootball

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    19.12.2016 23:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 20 декабря 2016, 01:02

      Абсолютно заслуженно, парень пахал!

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