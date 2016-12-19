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    Враньеш готов вернуться в «Црвену Звезду» из-за долгов «Томи»

    Защитник «Томи» Огнен Враньеш готов покинуть российский клуб из-за проблем с финансированием и долгами перед игроками.

    «Сейчас я не являюсь свободным агентом, мой контракт с «Томью» еще действует. Но я бы хотел перейти в «Црвену Звезду». У нас были переговоры по этому поводу. Сейчас не все зависит от меня. Посмотрим, чем закончится эта ситуация», – цитирует Враньеша Mondo.

    Напомним, что 27-летний футболист имеет опыт выступления за «Црвену Звезду». Он играл за белградский клуб с 2009 по 2010 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 10:57
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