Широков ответил, кто из спартаковцев сильнее – Зиньковский или Маркиньос

Бывший спартаковец Роман Широков сравнил двух игроков команды: Маркиньоса и Антона Зиньковского.

– Зиньковский все чаще проигрывает конкуренцию и остается в запасе. Слабее ли он других фланговых игроков атаки «Спартака»? Маркиньоса, например.

– Мне кажется, Маркиньос сейчас играет линейного бровочника, латераля. Если сравнивать Зиньковского и Маркиньоса, думаю, Антон не слабее. Уверен, что он сильнее.

Вопрос, возможно, в мотивации. Если Зиньковский видит, что ему не доверяют, может быть, он снизил требования к себе. Но я не знаю, что происходит внутри команды и у Антона в частности. В принципе Зиньковскому давали шансы, надо было пользоваться ими. Хотя вот Маркиньос ничего не показывает, но «Спартак» играет более-менее стабильно.