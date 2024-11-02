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    • Широков ответил, кто из спартаковцев сильнее – Зиньковский или Маркиньос

    Широков ответил, кто из спартаковцев сильнее – Зиньковский или Маркиньос

    Бывший спартаковец Роман Широков сравнил двух игроков команды: Маркиньоса и Антона Зиньковского.

    – Зиньковский все чаще проигрывает конкуренцию и остается в запасе. Слабее ли он других фланговых игроков атаки «Спартака»? Маркиньоса, например.

    – Мне кажется, Маркиньос сейчас играет линейного бровочника, латераля. Если сравнивать Зиньковского и Маркиньоса, думаю, Антон не слабее. Уверен, что он сильнее.

    Вопрос, возможно, в мотивации. Если Зиньковский видит, что ему не доверяют, может быть, он снизил требования к себе. Но я не знаю, что происходит внутри команды и у Антона в частности. В принципе Зиньковскому давали шансы, надо было пользоваться ими. Хотя вот Маркиньос ничего не показывает, но «Спартак» играет более-менее стабильно.

    • «Спартак» купил Маркиньоса летом у «Ференцвароша».
    • Зиньковский зимой, скорее всего, покинет «Спартак».
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: Metaratings

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    02.11.2024 20:37
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1730572946
    бразилец виден на поле а Зиня вообще отбывает номер
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