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    Энрике: «Барселона» пока занимает не то место»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике считает, что борьба за чемпионство в Испании развернется уже в следующем календарном году.

    «Следующий год должен получиться еще более интересным, так как чемпионская гонка проходит гораздо сложнее. Пока мы занимаем не то место, какое бы хотелось. Но не стоит забывать, что «Реал» проводит отличный сезон. Главное – выиграть как можно больше трофеев по его итогам», – сказал Энрике.

    В текущем сезоне после 16 туров испанской Примеры «Барселона» занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Реала» на три очка. В запасе у мадридцев одна игра.

    Источник: Marca

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    19.12.2016 07:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 20 декабря 2016, 23:28

      точно не то, 3-4 место самое то

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 декабря 2016, 22:19

      к концу сезона будет на 1 месте!

      1
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