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    Серия А. Два гола Симеоне не спасли «Дженоа» в игре с «Палермо», «Лацио» выиграл у «Фиорентины»

    В чемпионате Италии подошли к концу два матча 17-го тура. «Палермо» на выезде вырвал победу у «Дженоа», в составе которого дубль оформил Джованни Симеоне – сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

    «Лацио» на своем поле оказался сильнее «Фиорентины» – 3:1. Этот результат позволил римлянам войти в четверку лучших команд в турнирной таблице Серии А.

    Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

    Дженоа – Палермо – 3:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Симеоне, 4; 1:1 – Квайсон, 42; 2:1 – Симеоне, 57; 3:1 – Нинкович, 65; 3:2 – Гольданига, 69; 3:3 – Рисполи, 88; 3:4 – Трайковски, 90.

    Удаление: Перин, 90.

    Лацио – Фиорентина – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кейта, 23; 2:0 – Билья, 45 (с пенальти); 2:1 – Сарате, 65; 3:1 – Раду, 90.

    Незабитый пенальти: Иличич, 48.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 00:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 19 декабря 2016, 01:06

      Симеоне младший в огне!!!

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 19 декабря 2016, 00:56

      Кто бы мог подумать, что убогий Палермо сделает камбек на последних минутах.

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