Ибрагимович не хочет подписывать контракт с китайским клубом, который предлагает ему зарплату в 120 миллионов в год

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не планирует покидать стан «красных дьяволов» в ближайшее время.

По информации источника, в услугах 35-летнего шведа заинтересован один из китайских клубов, который предлагает игроку контракт с годовым окладом в 120 миллионов евро. Однако футболист не хочет принимать это предложение и намерен продлить соглашение с «МЮ».

Напомним, действующий контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета следующего года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «красных дьяволов» в АПЛ 16 матчей, в которых забил 11 голов.