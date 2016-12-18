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    Венгер: «Нам забили два гола из офсайда, второй – из пятиметрового. И что с этим делать?»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча 17-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2) остался недоволен судейством в данной встрече. По словам французского специалиста, два гола в ворота его команды были забиты из офсайдов.

    «Я очень расстроен и разочарован результатом. Мы провели хороший первый тайм, но сегодня нам забили два гола из офсайдов. Второй гол – вообще из пятиметрового офсайда. И с этим сложно смириться. Что можно поделать с такими голами?

    Считаю, что неверные судейские решения случаются часто. Матч и так тяжелый, а судьи принимают решения не в нашу пользу. Они профессионалы, мы профессионалы, и все мы должны отвечать за свои ошибки», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    18.12.2016 21:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4298

      mutabor0992 20 декабря 2016, 01:28

      У Арсенала походу с "физикой" проблемы начались...

      0
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 19 декабря 2016, 18:23

      после драки кулаками не машут

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 декабря 2016, 07:53

      Надо,как челси,забивать 3 и не париться.

      1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 19 декабря 2016, 03:30

      Считаю, что неверные судейские решения случаются часто. Матч и так тяжелый, а судьи принимают решения не в нашу пользу. Они профессионалы, мы профессионалы, и все мы должны отвечать за свои ошибки», – сказал Венгер.Вот ты ошибся не того поставил в состав так признайся,а не ной в тряпочку.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 декабря 2016, 01:27

      Как бы не любил голубой мешок, но стоит признать, что они во втором тайме просто смяли Арсенал... И играли они лучше, и оффсайды были сомнительные, а второй гол так и вовсе был чистым, Силва никак на эпизод по сути не влиял... И, Арсен, хорош ныть, проиграли по делу...

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 декабря 2016, 00:57

      в первом голе все норм,защитники успели вернуться и могли выбить мяч если б хотели!!!во 2 был офсайд на пол корпуса,но судьи сейчас часто ошибаются!

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 декабря 2016, 23:39

      У Сити побольше бабла- вот и судейское предпочтение ....Впрочем у нас точно так же....Тянут за уши ЦСКА,Спартак и Питер....А если вдруг ошибочка в пользу какой-нибудь"провинциалки"- вот тут такой скандал закатят....

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 > zico2205 18 декабря 2016, 23:54

      Спартак единственная команда которая за 17 туров не одного пенальти не пробила а поводов было предостаточно так что я бы не сказал что спартак тянут за уши

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Daxa 09 19 декабря 2016, 12:55

      Забыл как у Ростова выигрывали???? Только после удаления,впрочем как и Зенит...

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      Рейтинг: +786

      xakep01 18 декабря 2016, 23:35

      Посмотрел обзор, где в принципе был офсайд во 2 голе,у венгера крыша что ли поехала,в первом ещё да, на тоненького

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      Рейтинг: +2304

      Бриг 18 декабря 2016, 23:31

      Абсолютно согласен. Даже странно-англичане, такие авторитетные судьи, особенно по отношению к России...

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 18 декабря 2016, 23:17

      Когда же всё-таки в футболе появятся видео повторы ну вот ввели систему с определением гола намного же лучше стало после этого почему и повторы нельзя ввести

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