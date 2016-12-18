Китайский клуб готов платить Ибрагимовичу 120 миллионов в год

Китайский клуб проявляет серьезный интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу. По информации источника, в Китае уверены, что покупка 35-летнего футболиста существенно увеличит популярность и рейтинги национального чемпионата.

Сообщается, что одна из команд планирует предложить форварду контракт с окладом в 120 миллионов за сезон. Правительство Китая готово финансово поддержать приглашение шведа.

Сам же Ибрагимович, который в нынешнем сезоне АПЛ забил 11 голов в 16 матчах, не намерен пока уходить из «Манчестер Юнайтед».