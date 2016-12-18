Моуринью: «25-летние форварды АПЛ могут только мечтать о том, что делает Ибрагимович в 35 лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью расхвалил игру форварда Златана Ибрагимовича, который отметился дублем в матче 17-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:0).

«Я очень рад за Златана. Этому футболисту не нужно никому и ничего доказывать. То , что он принял решение завершить карьеру в Англии, в самом сложном чемпионате в мире, доказывает, что это супермен.

В Англии любой 25-летний форвард может только мечтать о том, что вытворяет Ибрагимович в 35. Ему нужно немного отдохнуть. Впереди у нас небольшая передышка. Не только у Ибрагимовича, но и у всей команды», — сказал Моуринью.